İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu Direktörü Nickolay Mladenov ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Barış Kurulu Direktörü Nickolay Mladenov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiği bildirildi.

İsrail Başbakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu Direktörü Nickolay Mladenov ve beraberindeki heyet ile Batı Kudüs'teki ofisinde görüştüğü aktarıldı.

Görüşmenin gündemine dair açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail basını görüşmede, Gazze'deki durumun ele alındığını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde, Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Barış Planı, BM Güvenlik Konseyinin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulu'nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.