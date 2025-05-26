Netanyahu: Esirlerle İlgili Açıklama Yapabiliriz

Netanyahu: Esirlerle İlgili Açıklama Yapabiliriz
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirlerle ilgili bugün ya da yarın bir açıklama yapacaklarını belirtti. Gazze'deki müzakerelere ilişkin bilgiler veren Netanyahu, esirlerin geri getirilmesi için yoğun çalıştıklarını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "bugün olmazsa yarın" İsrailli esirlerle ilgili bir açıklama yapabileceklerini belirtti.

Netanyahu, X hesabından bir video yayınlayarak, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin müzakerelere değindi.

İsrailli esirleri "geri getirmek" için sıkı çalıştıklarını iddia eden İsrail Başbakanı Netanyahu, "Esirlerle ilgili bugün olmazsa yarın bir şeyler açıklayacağımızı umuyoruz." dedi.

Netanyahu, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın etkin olduğu müzakere heyetinde değişiklik yaptıktan sonra 25 İsrailli esiri geri getirdiklerini iddia etti.

Bu iddiaya karşın, Bar'ın 19 Ocak'ta yürürlüğe giren, Gazze'deki sağ ve ölü 33 İsrailli esirin teslim edildiği anlaşmanın sağlandığı heyete liderlik ettiği biliniyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, müzakerelerde yetkili İsrailli kaynakların, "İlerleme yok, Netanyahu'nun ne kastettiğini bilmiyoruz." dediğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, "bugün olmazsa yarın" ifadeleriyle Netanyahu'nun "bugün ya da yarın" bir açıklama yapılacağına değil, çok çalıştıklarına işaret etmek istediğini öne sürdü.

Hamas'a yakın Filistinli bir kaynak, Hamas'ın Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini söylemişti.

Axios'tan Barak Ravid, Witkoff'un "Hamas'ın, ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili önerisini kabul ettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve grubun tutumunun kabul edilemez olduğunu savunduğunu aktarmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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