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İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı şiddetli bir harekat başlatacaklarını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ülkenin kuzeyindeki Safed kentinde yapılan toplantısının ardından yayımladığı videoda, Yemen'deki Husilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Yemen'de Husilere "şiddetli bir harekat" başlatacaklarını söyleyerek, "İran'ın bölgedeki vekil güçlerine karşı harekete geçtikleri gibi Husiler'e karşı da harekete geçeceğiz" dedi.

"DÜNYA DÜZENİ İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT"

Binyamin Netanyahu, "ABD ve bizim gibi diğer ülkeler de Husileri yalnızca uluslararası deniz taşımacılığı için değil, aynı zamanda dünya düzeni için bir tehdit olarak görüyor" ifadesini kullandı.

İSRAİL HEDEFLERİNİ BALİSTİK FÜZELERLE VURDULAR

Yemen'deki İran destekli Husiler, 19 Aralık'ta İsrail'in Yafa kentindeki iki askeri hedefin "Filistin 2" tipi balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.

SAVAŞ UÇAKLARIYLA MİSİLLEME

İsrail ordu radyosu, Husilerin Yafa'ya füze saldırısı sonrası İsrail ordusunun, Yemen'deki 5 hedefe 14 savaş uçağıyla çok sayıda bombalı saldırı düzenlediğini aktarmıştı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Husilerin düzenlediği saldırıda, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan bir okulun zarar gördüğü belirtilmişti.

İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıReşat:

Helal olsun başka bir şey demiyorum güçlü ülke böyle olur gözüne kestirdi mi bitti,, bazıları gibi yok yaparız ederiz demiyorlar, almadıkları yeri bile almış gibi gösteriyorlar, madem öyle bir git terör bölgesini vur ve oraya bayrağını dik,,onu işte sen yapamazsın oy için seni kral göstermelerini istersin kimse kusura bakmasın İsrail'e yardım ettiniz yolu açıldı, zaten İsrail sizin bu 23 yıllık dönemde zirve yaptı, bizimkiler de şükür Edip alkislasin

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

bu adam benim idolüm

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Haber YorumlarıJokerAllame:

hafta sonu itibariyle müslümanliga adım attım herkese selamın aleyküm

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Haber Yorumlarıömer sağınç:

Orta doğunun patronu kimse çıt diyemiyor

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Haber YorumlarıSami İşgören:

dünyada bu şrfsz dur diyecek müslüman devleti yokmu?yazıklar olsun ahirette bunun hesabını müslüman ülkenin liderlerine soracaklar inşaallah.

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Dünya düzeni için en büyük tehdit İsraildir.

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Haber YorumlarıSonby Erdm:

adam sankiii hülagühan .arap temizleyici

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Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Bakalım Amerika nın cephanesi bitince nereye kaçacaksınız sınırsız stok yok !! Yaratık

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Defalarca yazdım ordan birilerine para verip bir füze attırıyorlar sonra vay nasıl bana saldırırsın diye başlıyor saldırmaya sahte terör örgütleriyle bu işi götürüyorlar ne yapacaklarsa yapacaklar bu sesiz kalan ülkeler de ya kendileri biat edecekler yada zorla teslim alınıcak şöyle yaparız böyle yaparak diye boşuna konüşmayın hiç bir şey yapamazsınız

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Haber Yorumlarımasteng aston:

Bugun ulusa seslenirken reis yine der durdurun bu israili.alkis kiyamet hulogggg.

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