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Netanyahu'dan Suriyeli muhaliflere tehdit: Ağır bedel ödetiriz

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de iktidarı ele geçiren grupları tehdit eden bir mesaj yayımladı. Suriye'de ordusunun düzenlediği saldırıların güvenlik için olduğunu iddia eden Netanyahu, "Bize saldırırlarsa sert bir karşılık vereceğiz ve ağır bedel ödeteceğiz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Baas rejimini deviren grupları tehdit eden görüntülü bir mesaj yayımladı. "Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir niyetlerinin olmadığını" iddia eden Netanyahu, ordusunun Suriye'de düzenlediği saldırıları "İsrail'in güvenliği için" yaptıklarını ileri sürdü.

"AĞIR BEDEL ÖDETİRİZ"

Baas rejimini deviren gruplarla ilişki kurmak istediklerini de dile getiren Netanyahu, "Ancak İran'ın Suriye'de yerleşmesine izin verirse veya İran silahlarının ya da herhangi başka bir silahın Hizbullah'a devredilmesine izin verirse veya bize saldırırlarsa, sert bir karşılık vereceğiz ve ağır bedel ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.

320 NOKTAYA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Netanyahu'dan Suriyeli muhaliflere tehdit: Ağır bedel ödetiriz
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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