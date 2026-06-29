İsrail'de yolsuzlukla yargılanan Netanyahu, mahkemenin duruşmaları haftada 5 güne çıkarmasına itiraz etti

İsrail'de yolsuzlukla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail mahkemesinin duruşmaların haftada 5 güne çıkarılması kararına itiraz etti.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Kudüs Bölge Mahkemesi'nde bu sabah görülen duruşmaya avukatı Amit Hadad ile katılan Netanyahu, hakimlerin dava takvimini hızlandırmasına resmi itirazda bulundu.

Habere göre, duruşmada söz alan Hadad, ülke tarihinde bu yoğunlukta bir duruşma takviminin olmadığını savunarak "Haftada 5 gün yürütülen hiçbir dava olmadı, tek istisnası Adolf Eichmann davasıdır." dedi.

Netanyahu'nun ise avukatı Hadad'ın sözlerini başıyla onayladığı görüldü.

Hadad, bu şartlar altında düzgün bir savunma yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürerek "Peki tatil yok mu? Aile yok mu? Kişisel hayat yok mu? Bir davayı bu şekilde yürütmek imkansızdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'de yasal olarak en son idam cezasının uygulandığı Adolf Eichmann, Nazi Almanyası'nda Yahudi soykırımına (Holokost) katılmış üst düzey bir subayı olarak biliniyor.

Netanyahu, avukatının istifa etmek istediğini söyledi

Başbakan Binyamin Netanyahu ise davanın hızlandırılması girişimini eleştirerek, duruşmaların haftada beş güne çıkarılması kararının ardından avukatının kendisini arayarak istifa etmek istediğini söyledi.

İsrail mahkemesinin verdiği kararla "büyük bir yargı hatası" yaptığını öne süren Netanyahu, konuşmasının ardından duruşma salonunu terk etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, davayı yürüten Başsavcı Yehudit Tiroş, duruşma takviminin haftada 5 güne çıkarılması talebinin makul olmadığını kabul etti.

Mevcut durumda duruşmaların haftada 4 gün yapılmasının bile sınırları zorladığını söyleyen Tiroş, davaya bakan çalışanların yasal çalışma saatlerinin ötesinde mesai yapmak zorunda kaldığını ve güncel takvimin sürdürülmesinin "neredeyse imkansız" olduğunu savundu.

Rüşvet suçlamasının düşürülmesi tavsiyesi

İsrail mahkemesi duruşma sırasında savcılık makamına "rüşvet" suçlamasını düşürme tavsiyesini de yineledi.

Netanyahu'nun avukatı Hadad, davanın rüşvet suçlamasıyla devam etmesi halinde yüzlerce yeni tanığın dinlenmesi gerekeceğini ve yargılamanın ancak Mart 2028'de tamamlanabileceğini söyledi.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.