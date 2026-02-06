Netanyahu'dan 2017'deki Kassam Komutanlarından Mazen Fukaha suikastını İsrail'in düzenlediği itirafı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanlarından Mazen Fukaha'ya düzenlenen suikastın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ilk kez itiraf etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun açıklamasını ve 25 Aralık 2025'te Sayıştay soruşturmasına verdiği yanıtları içeren 55 sayfalık belgeyi basınla paylaştı.

Netanyahu, hükümetle anlaşmazlıklar yaşayan Yüksek Mahkeme'ye yüklenerek soruşturma kapsamında soruları yanıtlamasından sadece 6 gün sonra Sayıştay soruşturmasının durdurulduğunu ve yeniden başlatılması gerektiğini öne sürdü.

Sunulan 55 sayfalık belgede güvenlikle ilgili bazı bölümlerin sansürlendiğine işaret eden Netanyahu, 7 Ekim 2023'te Kassam Tugaylarının "Aksa Tufanı" operasyonu sırasında yaşananların ortaya çıkarılması için bağımsız bir komisyon kurulmasını desteklediğini savundu.

Netanyahu, kendisinin 7 Ekim'deki sorumluluğunun "çok az" olduğunu iddia ederek asıl sorumluların şu anda muhalefette olan rakipleri, geçmiş dönem hükümetleri ve güvenlik şefleri olduğunu öne sürdü.

Netanyahu'dan Mazen Fukaha suikastı itirafı

Netanyahu, paylaştığı belgede, 2017 yılında Gazze Şeridi'nde öldürülen Kassam Tugayları Komutanlarından Mazen Fukaha suikastının İsrail tarafından işlendiğini ilk kez itiraf etti.

I24'ün haberine göre, Netanyahu'nun Sayıştay'a verdiği ifadede, İsrail hükümetin Gazze'de Hamas'a düzenlediği saldırılara ilişkin soruların yanıtları da yer aldı.

Netanyahu, daha sonra Hamas tarafından yakalanarak İsrail ile işbirliği yapmak ve cinayet suçlamasıyla idam edilen Filistinli Eşref Ebu Leyla tarafından işlenen cinayetin arkasında İsrail'in olduğunu ilk kez kabul etti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, 24 Mart 2017'de Fukaha'nın İsrailli ajanlar tarafından öldürüldüğünü açıklasa da İsrail bu suikastı hiç üstlenmemişti.

Fukaha, İsrail hapishanelerinde uzun süre kaldıktan sonra 2011'de esir takasıyla serbest bırakılmıştı.