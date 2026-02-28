Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı… Netanyahu: İran'ın Dini Lideri Hamaney'in Öldüğüne Dair İşaretler Artıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın dini lideri Hamaney'e yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti. Hamaney'in ortadan kalktığına dair işaretlerin arttığını iddia etti.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesine yönelik İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hamaney'in ortadan kalktığına dair işaretler artıyor" iddiasında bulundu. Netenyahu, İran'a yönelik operasyonun "gerektiği sürece" devam edeceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamaney'in Tahran'daki konutuna yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Netenyahu, "Bu diktarörün artık ortadan kalktığına dair artan işaretler var" dedi. Hamaney'in öldürüldüğüne ilişkin açakça teyit eden ifadeler kullanmaktan kaçınan Netenyahu, İranlılara "Sokağa çıkarak işi bitirin" çağrısında bulundu.

Netanyahu, İran'a yönelik operasyonun "gerektiği sürece" devam edeceğini belirterek, İsrail vatandaşlarından ülkenin İç Cephe Komutanlığı'nın güvenlik talimatlarına uymalarını istedi.

Kaynak: ANKA
