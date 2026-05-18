Haberler

Netanyahu, Küresel Sumud Filosu'na hukuk dışı müdahalede bulunan İsrail birliğinin komutanıyla konuştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale eden birliğin komutanıyla telsiz görüşmesi yaparak askerleri tebrik etti ve müdahalenin sürmesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunan İsrail birliğinin komutanıyla saldırı sırasında telsiz üzerinden görüştü.

Netanyahu, İsrail güçlerinin filoya saldırısı sırasında komutanla yaptığı telsiz görüşmesini, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Başbakan Netanyahu, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptıkları hukuk dışı müdahaleyi takip etmek için Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'ne gitti.

İsrail birliğinin komutanıyla gerçekleştirdiği konuşmada Netanyahu, İsrail askerlerini tebrik etti ve hukuk dışı müdahaleyi sonuna kadar sürdürmelerini istedi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda

Telefonunu değiştirmeyi düşünenlere kötü haber
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay

Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı