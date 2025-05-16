Netanyahu'dan Gazze'deki Esirlerle İlgili Açıklama

Netanyahu'dan Gazze'deki Esirlerle İlgili Açıklama
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de en az 20 İsrailli esirin hayatta olduğunu bildirerek, askeri baskının 148 esirin serbest kalmasını sağladığını açıkladı. Ayrıca, esir takası müzakereleri hakkında ABD yetkilileriyle görüştüğünü duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerden en az 20'sinin halen hayatta olduğunu belirtti.

Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı görüntülü paylaşımda, "Gazze'ye uyguladığımız askeri baskı 148 kişinin serbest kalmasını sağladı. Hayatta olan en az 20 esir daha var." ifadesini kullandı.

Başbakan Netanyahu, esir takası konusunda yürütülen müzakerelerle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 50'nin üzerinde esirin daha bulunduğunu tahmin ediyor.

Hamas'tan dün yapılan açıklamada, Netanyahu'nun "sonsuz bir savaş" istediği ve İsrailli esirlerin hayatını önemsemediği ifade edilmişti.

Arabulucu ülkelerin (Mısır ve Katar) müzakere çabalarına karşın İsrail'in, Filistinli sivillere yönelik baskıyı artırarak ve bombardımanı yoğunlaştırarak şartlarını kabul ettirmeye çalıştığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
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