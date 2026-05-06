İsrail Başbakanı Netanyahu: Radwan Gücü Komutanı İçin Beyrut'u Vur Emri Verdim

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın Radwan Gücü Komutanı'nı hedef alarak Beyrut'un güney banliyösüne saldırı emri verdiğini açıkladı.

Netanyahu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Güvenlik Bakanı İsrail Katz ile birlikte, terör örgütü Hizbullah'ta Radwan Gücü Komutanı'nı ortadan kaldırmak amacıyla şu anda Beyrut'u vurma emri verdim."

Radwan teröristleri, İsrailli yerleşimlere ateş açmaktan ve IDF askerlerine zarar vermekten sorumlu. Hiçbir teröristin dokunulmazlığı yok - İsrail'in uzun kolu her düşmanı ve katili yakalayacak.

Kuzey sakinlerine güvenlik getireceğimizi vaat ettik - öyle yapıyoruz ve öyle yapmaya devam edeceğiz"

Kaynak: ANKA
ABD ordusu, İran tankerini vurdu

ABD ordusundan savaşı yeniden başlatacak saldırı
