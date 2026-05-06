İsrail Başbakanı Netanyahu: Radwan Gücü Komutanı İçin Beyrut'u Vur Emri Verdim

(ANKARA)- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyrut'un güney banliyösüne yönelik saldırının emrini verdiğini ve hedefin Radwan Gücü Komutanı olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Güvenlik Bakanı İsrail Katz ile birlikte, terör örgütü Hizbullah'ta Radwan Gücü Komutanı'nı ortadan kaldırmak amacıyla şu anda Beyrut'u vurma emri verdim."

Radwan teröristleri, İsrailli yerleşimlere ateş açmaktan ve IDF askerlerine zarar vermekten sorumlu. Hiçbir teröristin dokunulmazlığı yok - İsrail'in uzun kolu her düşmanı ve katili yakalayacak.

Kuzey sakinlerine güvenlik getireceğimizi vaat ettik - öyle yapıyoruz ve öyle yapmaya devam edeceğiz"

Kaynak: ANKA