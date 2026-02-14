Haberler

Köyde kedi avlayan vaşak kamerada

Güncelleme:
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak, sokaklarda dolaşırken bir kediyi avlamaya çalıştı. Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak, avlanırken görüntülendi.

İlçeye bağlı Lalagül köyüne inen vaşak, sokakları gezerken gördüğü bir kediyi yakalamak için hamle yaptı. Vaşağı önceden gören kedi hızla uzaklaştı. Vaşağın kediyi kovaladığı anlar, köydeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kedinin kaçmasının ardından vaşağın bir süre daha sokaklarda dolaştığı görüldü.

Laleli köyü sakinleri, vaşağın köyde çok sayıda kediyi öldürdüğünü söyledi.

