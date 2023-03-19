NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ ÇİZGİLİ SIRTLAN, ÖLÜ BULUNDU -+

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, kara yolunda ölü bulundu.

Akyar köyü mevkisindeki kara yolunda nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, ölü olarak bulundu. Sırtlanı fark eden İhsan Öner, Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şubesi ekiplerine haber verdi. Sırtlanın araç çarpması sonucu öldüğü değerlendiriliyor. Yolun ortasında köpeğe benzer bir hayvan gördüklerini anlatan İhsan Öner, "Kazaya sebebiyet çıkarmaması için yol kenarına çektik. Baktık ki; köpek değili çizgili sırtlan. Sürücülerden ricamız; biraz daha dikkatli araç kullanmaları. Böyle nesli tükenen hayvanlara yazık oluyor" dedi. (DHA)