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Nesli Tükenme Tehdidi Altındaki Moğol Saiga Antiloplarının Nüfusu Yaklaşık 14.000'e Çıktı

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Moğolistan'da yerel basında Cuma günü çıkan haberlere göre, ülkede nesli tükenme tehlikesi altında olan Moğol Saiga antiloplarının nüfusu neredeyse 14 bine yükseldi.

Moğolistan'da yerel basında Cuma günü çıkan haberlere göre, ülkede nesli tükenme tehlikesi altında olan Moğol Saiga antiloplarının nüfusu neredeyse 14 bine yükseldi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı- Moğolistan tarafından yayınlanan rapora dayanarak verilen haberde, Kasım ayında yapılan yıllık nüfus sayımının, Moğol Saiga antiloplarının nüfusunun en az 13.925'e yükseldiğini gösterdiği belirtildi.

Moğol Saiga antiloplarının nüfusunun önemli ölçüde artmasına rağmen, bunun bir rahatlama kaynağı olmayacağına işaret edilen haberde, kuraklık, aşırı otlatma ve savunmasız Moğol Saiga popülasyonu üzerinde yıkıcı etkileri olabilecek bulaşıcı hastalıklar gibi birçok ciddi tehdidin hala mevcut olduğu vurgulandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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