Koruma altına alınan turnalar yavrularıyla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan nesli tehlike altındaki turnalar, yavrularıyla birlikte Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı'nda görüntülendi. Bölge, kuş türleri için doğal bir koruma alanı oluşturuyor.

Nesli tehlike altında olan turnaların kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı nadir ülkeler arasında olan Türkiye'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Turna Eylem Planı' hazırlandı. Plan kapsamında, DKMP Genel Müdürlüğü turna halkalama ekipleri tarafından, popülasyonların artması ve izlenmesi amacıyla Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışma yürütüldü. Türkülere ilham kaynağı olan allı turnaların Ekşisu Sazlığı'nda rahat bir yaşam sürmeleri için çalışan Erzincan DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, uydu cihazıyla takibi sürdürüyor. Takibe alınan turnalar, yavrularıyla Ekşisu Sazlığı'nda görüntülendi.

EKŞİSU SAZLIĞI

Munzur ve Keşiş Dağları arasındaki ovada yer alan ve 'Ulusal öneme haiz sulak alan' ilan edilen 8 bin 755 hektarlık Ekşisu Sazlığı, iklim ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Nesli tehlike altındaki kuş türlerinin göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı, kuluçkaya yattığı ve kışladığı sazlık bölgenin büyük bölümünün bataklıktan oluşması ise göçmen kuşlara yırtıcılara karşı doğal koruma alanı oluşturuyor. Görevliler tarafından yapılan gözlemler ve halkalama çalışmalarında sazlıktaki kuş türlerinin her geçen gün arttığı, başta turnalar olmak üzere bazı kuşların, güvenli ortamı, iklim şartlarının elverişliliği ve beslenme kaynaklarının zenginliği dolayısıyla bölgeden genellikle göçmediği tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih Nazmi Öztürk:

hırsızlar katiller serbest geziyo hayvanlara bakıyolar off şu suçlulara da aynı özeni gösterseler

Haber YorumlarıVeli Enes Spcialist:

canım kuşlarım yavrucaklarıyla ne tatlılar inşallah hep korunurlar

Haber YorumlarıAhmet Aydemir:

ulan bu ülke batıyo hersey batıyo ama doğa hala güzel. atam sayesinde koruma alanları var bari

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

