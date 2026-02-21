Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerine El Konuldu

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından (DKMP), Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki bir yeşil iguana, bir mavi-sarı ara papağanı ve bir gri papağana el konuldu.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsun İlkadım'da bulunan bir iş yerinde gerçekleştirilen denetimde, CITES Sözleşmesi kapsamında koruma altında olan bir adet yeşil iguana, bir adet mavi-sarı ara papağanı ve bir adet gri papağan tespit edildi. Yapılan kontrollerde hayvanlara ait CITES belgeleri ve yasal bulundurma izinlerinin ibraz edilememesi üzerine söz konusu hayvanlara el konuldu. Ele geçirilen hayvanlar ekiplerimizce muhafaza altına alınırken, iş yeri hakkında idari işlem uygulandı. Yaban hayatının korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı