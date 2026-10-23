Neş'e Erdok'un MSGSÜ İRHM'deki ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu

Ressam Neş'e Erdok'un son dönem çalışmalarından oluşan sergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde (İRHM) sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Erdok'un öğrencilik ve akademisyenlik yıllarıyla köklü bağlar taşıyan okulunun müzesinde düzenlenen ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıyor.

Erdok'un da katıldığı sergi açılışında konuşan Müze Müdürü Doç. Dr. Ilona Baytar, meslek hayatı boyunca pek çok serginin hazırlığında yer aldığını belirtti.

Baytar, şöyle devam etti:

"Bir sanat tarihçisi olarak çoğunlukla geçmişte yaşamış sanatçıların eserlerini gün ışığına çıkarmıştım. Ama ilk defa bir sergiyle halen üretimine devam eden bir hocayla birlikte olmak benim için ayrıca çok kıymetli. Hocamız, akademiden mezun olduktan sonra akademide devam eden, asistanlarla çalışan ve atölyeye sahip olan istisnai bir sanatçımız. Emekli olduktan sonra ilk kişisel sergisiyle tekrar bir araya geliyoruz. Bu açılışın bana nasip olması ayrı bir heyecan. Neş'e hocamın sanatı için elbet söylenecek çok fazla söz var ancak bütün bunlar söylenirken aslında hocamızın duyguları her şeyi anlatıyor."

Açılışta söz alan Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ise sanatın zamansızlığına ve Erdok'un kesintisiz üretim gücüne vurgu yaptı.

Atasoy, "Neş'e hocamdan bahsedince yarım asrı aşmış bir deha söz konusu. Sanatçı yaş dinlemiyor, zaman dinlemiyor, mekan dinlemiyor, hala üretiyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İlk atölyesi olan akademi ikliminde, kendi yuvasında bu serginin yapılması bizler için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin tarihi birikimine ve serginin toplumsal mesajına dikkati çekti.

Açıkgözoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle güzel bir sonbahar akşamında çok kıymetli duayen hocamızın çok da güzel konulu bir sergisindeyiz. Üniversitemizin sahip olduğu imkanları eski hocalarımızla, okulumuza sanatla hizmet etmiş üstatlarla paylaşmayı çok seviyoruz. Neş'e hocama en başından Allah'tan hayırlı, uzun ve bereketli ömürler diliyorum. Bu kadar cesaretle, birçok konu varken güncel bir yaraya işaret etmesi, sanatçının bu belgesel niteliğindeki durumu, günümüz dünyasını kayda geçirmesi eserleriyle çok çok önemli ve değerli."

Sergi, 31 Aralık'a kadar MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA