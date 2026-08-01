Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja Pakistan'daki çığda hayatını kaybetti

Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja'nın, Pakistan'ın Broad Peak Dağı zirvesinde 30 Temmuz'da meydana gelen çığda beraberindeki 9 dağcıyla birlikte hayatını kaybettiği bildirildi.

Purja liderliğindeki 10 kişilik ekibin Broad Peak'te düşen çığ sonrası kaybolmasının ardından Nepalli dağcının kurduğu Elite Expeditions şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Purja'nın ölümünün "büyük bir hüzün"le teyit edildiği aktarılarak, beraberindeki diğer 9 dağcının da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Pakistan'ın Broad Peak Dağı zirvesinde 30 Temmuz'da çığ düşmesinin ardından dün Nepalli ödüllü dağcı Purja liderliğindeki 10 dağcıdan haber alınamadığı açıklanmıştı.

Purja kimdir?

Nepal'de 1983'te doğan Purja, dağcılık kariyerinden önce askeri başarılarıyla öne çıktı.

Purja, İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetlerinin en seçkin ve gizli özel kuvvetler birimi olan SBS (Special Boat Service) kadrosuna kabul edilen ilk Nepal vatandaşı oldu.

Kariyerine birçok tırmanış, başarı ve ödül sığdıran Purja, 2019'da önemli bir rekora imza attı.

Purja, daha önce en kısa 7 yıl 10 ayda tırmanılan, yüksekliği 8 bin metrenin üzerinde olan dünyadaki 14 zirveye, 6 ay 6 günlük sürede tırmanmayı başardı.

Bu başarısıyla dünyada ün kazanan Purja, Netflix'in "14 Zirve" belgeseline konu oldu.

Kaynak: AA