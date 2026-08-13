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Nepal'de Toprak Kayması: 7 Ölü, 5 Kayıp

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Nepal'in batısındaki Rolpa bölgesinde toprak kayması sonucu 7 kişi öldü, 5 kişi kayboldu. 11 ev ve bir ahır toprak altında kaldı. Muson yağışları nedeniyle ülkede son dönemde en az 43 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'in batısında meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü, 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Rolpa bölgesine bağlı Thawang Belediyesi Başkanı Rishi Keshav Budha Magar, Thawang'a bağlı bir köyde yerel saatle 20.00 civarında toprak kayması meydana geldiğini açıkladı.

Magar, olayda 11 ev ile bir ahırın toprak altında kaldığını ifade etti.

Emniyet kaynakları, toprak kaymasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve arama kurtarma ekiplerinin kayıp 5 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Güney Asya'da özellikle haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, Nepal'de her yıl sellere, ciddi altyapı hasarına ve can kayıplarına yol açıyor.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu verilerine göre, ülkede haziran-eylül döneminde etkili olan muson sezonunun başından bu yana heyelan, sel ve şiddetli yağışlar nedeniyle en az 43 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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