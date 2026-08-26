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Tibet'te Sel Felaketi: 3 Ölü, 268 Kayıp

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Nepal'deki sel, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde toprak kaymasına yol açtı. Gyirong ilçesinde 3 kişi hayatını kaybetti, 268 kişiden haber alınamıyor. Çin lideri Şi, kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 268 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Nepal'deki sel, Tibet Özerk Bölgesi'nin Şıgatsı iline bağlı Gyirong ilçesinde büyük çaplı toprak kaymasına yol açtı.

Gyirong ilçesi acil durum yönetim merkezinden yapılan açıklamada, selin neden olduğu toprak kaymasında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 268 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kayıp kişileri arama ve kurtarma çalışmaları için tüm çabaların seferber edilmesi talimatını verdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Çin'in Nepal ile ticaretinin büyük bölümünün geçiş noktası olan Gyirong??????? sınır kapısının dev bir çamur yığınıyla kaplandığı, insanların etrafa kaçıştığı görüldü.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybının artacağından endişe ediliyor.

Kaynak: AA
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