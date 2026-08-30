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Tibet'te Sel Felaketi: 16 Ölü, 546 Kayıp

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Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

CGTN'nin haberine göre, Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin komşu Tibet Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde yol açtığı büyük çaplı toprak kaymasının ardından yeni can kayıpları tespit edildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, afette şimdiye dek 16 kişinin yaşamını yitirdiğinin belirlendiği, 546 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

İtfaiye ve ordu birimlerince takviye edilen 2 binden fazla Çinli arama ve kurtarma görevlisi, çamur ve balçık altında kalan yerleşimlerde yaşam izi arıyor.

Buzul çökmesinin sebep olduğu tahmin ediliyor

Nepal'de 26 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından sınırın Çin tarafını etkileyen büyük çaplı toprak kayması meydana gelmişti.

Sosyal medyadaki görüntülerde, Çin ile Nepal arasındaki ticaretin büyük bölümünün gerçekleştirildiği geçiş noktası olan Gyirong Sınır Kapısı'nın dev bir çamur yığınıyla kaplandığı, insanların etrafa kaçıştığı görülmüştü.

Sel felaketinin, Nepal'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından yükseklerde bir buzulun çökmesinin sebep olduğu tahmin ediliyor.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA
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