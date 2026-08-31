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Nepal'de sel ve heyelan felaketinde can kaybı 903'e yükseldi

Nepal'de sel ve heyelan felaketinde can kaybı 903'e yükseldi
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Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 903'e yükselirken, 4.247 kişiden haber alınamıyor. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'ne göre 267 kişi yaralandı ve arama-kurtarma çalışmaları için 20.819 güvenlik personeli görevlendirildi.

KATMANDU, 31 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel ve heyelan nedeniyle pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 903'e yükselirken, 4.247 kişiden ise haber alınamıyor.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, afette toplam 267 kişi yaralanırken, arama, kurtarma ve yardım operasyonları için 20.819 güvenlik personeli seferber edildi.

Kaynak: Xinhua
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