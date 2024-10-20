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Nepal'de Turizm ve Barışı Teşvik Eden Müzik Etkinliği

Nepal'de Turizm ve Barışı Teşvik Eden Müzik Etkinliği
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Nepal'in başkenti Katmandu'da, turizm ve barışı teşvik etmek amacıyla tarihi bir müzik etkinliği düzenlendi. UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Hanuman Dhoka Durbar Meydanı'ndaki etkinlikte birçok sanatçı sahne aldı.

KATMANDU, 20 Ekim (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da turizm ve barışı teşvik etmek amacıyla Cumartesi günü tarihi bir müzik etkinliği düzenlendi. UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Hanuman Dhoka Durbar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte sanatçılar sahne aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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