Nepal'de Turizm ve Barışı Teşvik Eden Müzik Etkinliği
Nepal'in başkenti Katmandu'da, turizm ve barışı teşvik etmek amacıyla tarihi bir müzik etkinliği düzenlendi. UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Hanuman Dhoka Durbar Meydanı'ndaki etkinlikte birçok sanatçı sahne aldı.
KATMANDU, 20 Ekim (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da turizm ve barışı teşvik etmek amacıyla Cumartesi günü tarihi bir müzik etkinliği düzenlendi. UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Hanuman Dhoka Durbar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte sanatçılar sahne aldı.