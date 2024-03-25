Nepal'de Renk Festivali Holi Coşkusu
LALİTPUR, 25 Mart (Xinhua) -- Renk festivali olarak da bilinen ve bahar mevsiminin başlangıcını müjdeleyen Holi Festivali, Nepal'de renkli görüntülere sahne oldu.
LALİTPUR, 25 Mart (Xinhua) -- Renk festivali olarak da bilinen ve bahar mevsiminin başlangıcını müjdeleyen Holi Festivali, Nepal'de renkli görüntülere sahne oldu.
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