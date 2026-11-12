Nepal'de minibüs yolundan çıktı, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 5 yaralandı

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Nepal'de bir minibüsün dağ yolunda yoldan çıkması sonucu, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Nepal'in başkenti Katmandu'nun 60 kilometre güneybatısındaki Bhimphedi köyündeki dağ yolunda bir minibüs yoldan çıktı.

Kazada ilk belirlemelere göre minibüste bulunan 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA