Nepal'de minibüs yolundan çıktı, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 5 yaralandı

Nepal'de minibüs yolundan çıktı, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 5 yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Nepal'in başkenti Katmandu'nun 60 kilometre güneybatısındaki Bhimphedi köyünde dağ yolunda minibüsün yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken soruşturma başlatıldı.
Nepal'de bir minibüsün dağ yolunda yoldan çıkması sonucu, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Nepal'in başkenti Katmandu'nun 60 kilometre güneybatısındaki Bhimphedi köyündeki dağ yolunda bir minibüs yoldan çıktı.
Kazada ilk belirlemelere göre minibüste bulunan 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kazanın nedeni henüz belirlenemezken soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA