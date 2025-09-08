Nepal'de Kaplan Saldırıları Artıyor: Son İki Ayda Dört Ölü

KATMANDU, 8 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in Bara bölgesinde pazar sabahı yaşlı bir adamın kaplan saldırısında hayatını kaybetmesiyle son 2 ayda bölgede kaplan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bölge Polis Enformasyon Memuru Bijay Raj Pandit, ormanda mantar toplayan 60 yaşındaki kişinin cesedinin bölgede yaşayanlar tarafından bulunduğunu söyledi.

Pandit, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Bu ölümlerin arkasında tek bir kaplan mı yoksa birden fazla kaplan mı olduğu henüz belli değil. Saldırgan kaplanı bulup yakalamaya çalışıyoruz" diye ekledi.

2022 sayıma göre 355 kaplanın yaşadığı Nepal'de insanlara yönelik vahşi hayvan saldırıları sıkça yaşanıyor.