Nepal, Yakıt Krizi Nedeniyle Haftada İki Gün Tatil Uygulamasına Geçiyor

Nepal, petrol ürünlerindeki arz aksaklıklarına karşı kamu ve eğitim kurumlarında haftada iki gün tatil uygulamasına geçme kararı aldı. Uygulama cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak.

KATMANDU, 6 Nisan (Xinhua) -- Nepal'de petrol ürünlerindeki arz aksaklıklarına karşı bir önlem olarak kamu ve eğitim kurumlarında haftada iki gün tatil uygulamasına geçme kararı alındı.

Nepal Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Sasmit Pokharel, kabine kararlarını açıklarken cumartesi ve pazar günlerini kapsayan tatil uygulamasının derhal yürürlüğe gireceğini belirtti. Ülkede halihazırda hafta sonu tatili yalnızca cumartesi günü uygulanıyordu.

Bakan ayrıca kabinenin, fosil yakıtlı araçların elektrikli araçlara dönüştürülmesini kolaylaştıracak gerekli yasal düzenlemelerin hazırlanmasına da karar verdiğini bildirdi.

