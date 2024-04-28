Nepal'de düzenlenen Lava Jatra Festivali kutlamaları

KATMANDU, 28 Nisan (Xinhua) -- Nepal'in Katmandu kentinde düzenlenen Lava Jatra Festivali'nde geleneksel kıyafetlerini giymiş kişiler, bu eğlenceli günü kutlamak için bir araya geliyor.

Festival sırasında kadınlar ve genç kızlar, ailelerine refah getirmesi ve evlenmemiş genç kızların iyi eşler bulmasına yardımcı olması umuduyla bir gün boyunca oruç tutuyor. Etkinlik, Nepal'in zengin kültürel mirasına bir bakış sağlayan canlı geçit törenleri, büyüleyici müzik ve adak sunumlarını içeriyor.