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Nepal'de Bala Chaturdashi Festivali Coşkuyla Kutlandı

Nepal'de Bala Chaturdashi Festivali Coşkuyla Kutlandı
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Nepal halkı, Bala Chaturdashi festivali dolayısıyla Katmandu'daki Pashupatinath Tapınağı'nda toplandı. Hindular, ölen aile üyelerinin anısına bütün gece kandil yakarak sabah erken saatlerde tapınağa yedi çeşit tahıl serpti.

KATMANDU, 1 Aralık (Xinhua) -- Nepal halkı, Bala Chaturdashi festivali için başkent Katmandu'daki Pashupatinath Tapınağı'nda bir araya geldi.

Hindular festival kapsamında ölen aile üyelerinin anısına bütün gece kandil yakıp sabahın erken saatlerinde tapınağa yedi çeşit tahıl serpiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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