Nepal'de Baishak Asnan Festivali kutlamaları başladı

KATMANDU, 24 Nisan (Xinhua) -- Nepal'de halk, Baishak Asnan Festivali kutlamaları kapsamında banyo ayinlerine katılmak ve su kaynaklarına hürmetlerini sunmak üzere başkent Katmandu'da bir araya geldi.

Yerel halk, bu günde bir ritüel olarak banyo yapmanın ruhlarını arındırdığına ve cilt hastalıklarından koruduğuna inanıyor.