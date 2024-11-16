UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nın etekleri, sonbahar renklerine büründü.

"Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nı ziyarete gelenler, yol güzergahında bulunan Kahta Kalesi, Selçuklu Köprüsü ve Arsemia Ören Yeri'ni geziyor, doğa yürüyüşü yapıyor.

Ziyaretçiler, Nemrut Dağı eteklerindeki ağaçların sonbahar renklerine bürünmesini de fotoğraflıyor.

Malatya'dan bölgeyi ziyarete gelen Bayram Uçurum, havaların güzel olmasını fırsat bilerek ailesiyle gezdiklerini, çevredeki meşe, menengiç ve palamut ağaçlarının renkli görüntülerinin çok güzel olduğunu söyledi.

Mustafa Zencirci ise sonbahar renklerinin kapladığı ağaçların arasında tarihi mekanları ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu, arkadaşlarıyla Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izleyeceklerini ifade etti.