Haberler

Nemrut Dağı'nda turizm için hazırlıklar başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'daki UNESCO Dünya Mirası Nemrut Dağı'nda, baharın gelişiyle turizm sezonuna yönelik hazırlıklar sürüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, karla kaplı yolların açılmasıyla birlikte ziyaretçilerin bölgeye kazandırılacağını belirtti.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nda, baharın gelişiyle turizm faaliyetlerine yönelik hazırlıklar başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, karla kaplı yolların en kısa sürede açılmasıyla Nemrut Dağı'nda yeniden ziyaretçilerin gelebilmesi için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen 2 bin 206 metre rakımlı Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nda baharın gelişi ile birlikte turizm sezonunun başlaması bekleniyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, bölgede incelemelerde bulunarak, 2026 turizm sezonunun en hızlı şekilde açılabilmesi için çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtti.

Bölgedeki ulaşımın sağlanmasının önem taşıdığını vurgulayan Yelken, karla kaplı yolların en kısa sürede açılmasıyla Nemrut Dağı'nın yeniden ziyaretçilere kazandırılacağını ifade etti. Yelken, "Gerekli çalışmalar hızla tamamlanacak. 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı en kısa sürede ziyaretçilere açılacak. Turizm sezonuna güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyoruz. Nemrut Dağı, 1987'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir kültürel miras. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman turizminin canlanması ve ziyaretçi sayısının artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız

İran'dan savaş tarihinde görülmemiş hamle! ABD'yi resmen davet ettiler
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti

MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! ATMACA füzesine yeni yetenek

Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! Tam isabet vurdu
UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme

UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu

İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba

İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! ATMACA füzesine yeni yetenek

Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! Tam isabet vurdu
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu

Yenildikleri maçtan sonra yaptıklarına bakar mısınız!
Taraftar şokta! Dev kulübe 60 puan silme cezası geliyor

Taraftar şokta! Dev kulübe eşi benzeri görülmemiş ceza