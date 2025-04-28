Nemrut Dağı'nda Sevimli Tilki Turistlerin İlgi Odağı Oldu

Sevimli tilki, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Nemrut Dağı'nda görülen tilki kendisini turistlere hayran bıraktı

ADIYAMAN - UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Adıyaman Nemrut Dağı'nda tarihi heykellerin arasında gezinen tilki yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan Nemrut Dağı'na, yurt dışı ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden güneşin doğuşunu izlemek için sabahın erken saatlerinde gelen yerli ve yabancı turistler tilki sürpriziyle karşılaştı.

Güneşin doğuşunu 2 bin yıllık tarihi taş heykellerin yanında çıplak gözle izlemek isteyen turistlerin yanına gelen sevimli tilki, turistler tarafından sevildi. Hiçbir şekilde korkmayan ve oldukça rahat tavırlarıyla dikkat çeken tilki, kendisini görüntülemek isteyen turistlere de adeta poz verdi.

Tarihi heykellerin arasında ve turistlerin yanında bir süre dolanan tilki daha sonra bölgeden uzaklaştı.