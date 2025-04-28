Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi iddiası

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi
ABD: 800'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü

Ülkeyi yerle bir ettiler! ABD ordusunun açıkladığı bilanço korkunç
Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan kamerada

Baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği facia kamerada
Damat kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçakla katletti

Nemrut Dağı'nda Sevimli Tilki Turistlerin İlgi Odağı Oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Nemrut Dağı'nda tarihi heykeller arasında gezinen sevimli tilki, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Tilki, turistlere poz vererek yanına yaklaşan ziyaretçileri sevindirirken, güneşin doğuşunu izlemek için gelenler için beklenmedik bir sürpriz oldu.

Sevimli tilki, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Nemrut Dağı'nda görülen tilki kendisini turistlere hayran bıraktı

ADIYAMAN - UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Adıyaman Nemrut Dağı'nda tarihi heykellerin arasında gezinen tilki yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan Nemrut Dağı'na, yurt dışı ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden güneşin doğuşunu izlemek için sabahın erken saatlerinde gelen yerli ve yabancı turistler tilki sürpriziyle karşılaştı.

Güneşin doğuşunu 2 bin yıllık tarihi taş heykellerin yanında çıplak gözle izlemek isteyen turistlerin yanına gelen sevimli tilki, turistler tarafından sevildi. Hiçbir şekilde korkmayan ve oldukça rahat tavırlarıyla dikkat çeken tilki, kendisini görüntülemek isteyen turistlere de adeta poz verdi.

Tarihi heykellerin arasında ve turistlerin yanında bir süre dolanan tilki daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.