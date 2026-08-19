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Nemrut Dağı'nda biyokaçakçılık: 2 yabancıya 1,4 milyon lira ceza

Nemrut Dağı'nda biyokaçakçılık: 2 yabancıya 1,4 milyon lira ceza
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı'nda izinsiz tür toplayan 2 yabancı uyruklu kişiye 1,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Operasyonda ele geçirilen 16 çekirge doğaya geri bırakıldı.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı'nda izinsiz şekilde tür toplayan 2 yabancıya 1,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından "Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz" başlığıyla yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Doğal mirasımız Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahsa, ilgili mevzuatımız kapsamında 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladık.

DKMP ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün eş güdüm içinde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk.

Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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