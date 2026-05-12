Nekbe'nin canlı şahidi 89 yaşındaki Filistinli kadın, yıllar sonra Gazze'de aynı acıları tekrar yaşıyor

İsrail'in 1948'de Filistin topraklarını işgal edip halkı göçe zorladığı "Nekbe"nin canlı şahidi 89 yaşındaki Filistinli Halime Selame, yıllar sonra Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları ve yerinden edilme nedeniyle aynı acıları tekrar yaşıyor.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs de 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

Nekbe'nin 78. yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaşadıklarını anlatan 89 yaşındaki Filistinli Halime Selame, 1948'deki İsrail işgalinin ardından Aşdod'dan Gazze'ye göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Selame, "O zaman 10 yaşındaydım. Savaş ve yerinden edilme başladığında Aşdod'dan Refah'a geldik. Sadece yerinden edilme de değil, çatışma, silah sesleri, patlamalar ve savaş uçakları... ben bunları bizzat yaşadım." dedi.

Gazze'ye geldiklerinde kaybolduğunu söyleyen Selame, "O dönem kayboldum, 10 gün boyunca ailemden ayrıydım. Sonra amcamın oğluyla Mevasi'de karşılaştık sadece su içerek hayatta kaldık." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) kendilerine yardım ettiğini söyleyen Selame, "5 yıl çadırlarda kaldık, yağmur, kış, soğuk hepsini gördük. Topraklarımıza, vatanımıza da dönemedik." diye konuştu.

Selame, İsrail'in 1956'da Gazze'yi işgal ettiğini hatırlatarak, o dönemki saldırıların şimdiki kadar şiddetli olmadığını söyledi.

Gazze'deki durumu "tam bir suç" olarak niteleyen Selame, "Onlar nereden geldiler? Burası bizim vatanımız, bizim topraklarımız. Bizi öldürseler de Gazze'den çıkmayacağız. ya topraklarımıza döneriz ya da Filistin'de ölürüz. " şeklinde konuştu.

Selame, Filistinlilere topraklarından ayrılmama çağrısı yaparak, Filistin halkının yanında durmayan ve İsrail ile normalleşen Arap ülkelerini de eleştirdi.

"Bu kez canlı tek bir Filistinli bile bırakmak istemiyorlar"

Filistinli kadın, "1948, 1956, 1967 ve 1973 savaşlarının hepsini gördüm. Direnişçilerimiz mücadele ediyorlardı. Uçaklar yine tepemizdeydi ama şimdikiyle kıyaslanamaz bile. Bu, gelmiş geçmiş en cani savaş." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına işaret eden Selame, "Bu saldırılarda genç yaşlı büyük küçük herkesi katlettiler. Tek bir Filistinli bile kalsın istemiyorlar. Bu toprakların sadece onlara ait olduğunu iddia ediyorlar. Ama onlar ne kadar kalırsa kalsın biz hep buradayız, vatan bizim vatanımız." ifadelerini kullandı.

Selame, Gazze'de 2 kez yerinden edildiklerini söyleyerek, İsrail'in saldırı ve katliamlarını 78 yıldır sürdürdüğünü ifade etti.

Filistinlilerin topraklarından çıkmaması gerekliliğini vurgulayan Selame, "Tüm özgür Müslümanlar Filistin halkının yanında dursun. Yorulduk. 1948'den beri bir yerden bir yere yerimizden edilmekten, birbirimizden ayrılmaktan, sevdiklerimizi görememekten yorulduk." dedi.

Selame, Gazze'de yerinden edilmenin 1948'de yaşadıklarını anımsattığını belirterek, İsrail saldırılarına karşı Filistin halkına destek olunması gerektiğini söyledi.