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Nejat İşler ve Fedon oylarını Bodrum'da kullandı

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Ünlü oyuncu Nejat İşler ve Sanatçı Fedon Cumhurbaşkanlığı 2'inci Tur Seçimleri oylarını Bodrum'da kullandı.

Nejat İşler ve Fedon oylarını Bodrum'da kullandı

MUĞLA - Ünlü oyuncu Nejat İşler ve Sanatçı Fedon Cumhurbaşkanlığı 2'inci Tur Seçimleri oylarını Bodrum'da kullandı.

Cumhurbaşkanlığı 2'inci Tur seçimleri kapsamında ünlü isimlerde sandık başına giderek oy kullandı. Bodrum'da ise oyuncu Nejat İşler Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan Kemal Durmaz İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Sanatçı Fedon'da Torba Mahallesi'nde kurulan bir restoranda oy kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Güncel

Nejat İşler Bodrum Fedon Güncel Haberler

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