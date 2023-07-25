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Nehrin su seviyesi yükseldi, 100'den fazla araç sular altında kaldı

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Hindistan'ın Hindon Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 100'den fazla araç sular altında kaldı. Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Noida kentinden geçen Hindon Nehri'nde şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi yükseldi. Taşkından etkilenen Ecotech 3 bölgesinde yer alan boş bir arazide park halinde bulunan 100'den fazla araç sular altında kaldı. Araçların taksi olarak kullanıldığı ve taksitlerinin zamanında ödenmediği için arazide bekletildiği ifade edildi.

- Nehrin su seviyesi yükseldi, 100'den fazla araç sular altında kaldı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Hindon Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 100'den fazla araç sular altında kaldı.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Noida kentinden geçen Hindon Nehri'nde şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi yükseldi. Taşkından etkilenen Ecotech 3 bölgesinde yer alan boş bir arazide park halinde bulunan 100'den fazla araç sular altında kaldı. Araçların taksi olarak kullanıldığı ve taksitlerinin zamanında ödenmediği için arazide bekletildiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sohail Khan - Güncel

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