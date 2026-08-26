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Polis memuru Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

Polis memuru Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı
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KONYA'da döner yerken nefes borusuna yemek kaçan kadını, polis memuru yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtardı.

KONYA'da döner yerken nefes borusuna yemek kaçan kadını, polis memuru yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki bir dönercide meydana geldi. Yemek yediği sırada bir kadının nefes borusuna döner kaçtı. Nefes alamayan kadına, çevresindekiler yardım etti. O sırada mekanda bulunan sivil bir polis memuru, kadına Heimlich manevrası uyguladı. Nefes borusuna kaçan yemek çıkartılırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yemek yiyen kadının nefes alamadığı, beraberindeki çocukların kadının sırtına vurduğu ardından durumu fark eden polis memurunun müdahale edip, Heimlich manevrası yapmaya başladığı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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