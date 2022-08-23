Düzce haberi... DÜZCE-NEFES BORUSUNA KAÇAN DÖNER YÜZÜNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ Güncel Haberler Düzce haberleri... ? DÜZCE'de tavuk döner alarak kaldırımda yemeye başlayan İrfan Güler(68), dönerin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. ? DÜZCE'de tavuk döner alarak kaldırımda yemeye başlayan İrfan Güler(68), dönerin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Olay, saat 22.30 sıralarında Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bisikletiyle gelerek bir iş yerinden tavuk döner alan İrfan Güler, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bisikletini kaldırıma koyarak tavuk döneri yemeye başladı. Bu sırada dönerin nefes borusuna kaçması sonucu oturduğu yerde hayatını kaybetti. Güler'in cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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