Nefes borusuna cisim kaçan moto kurye, polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada

KAYSERİ'de trafikte seyir halindeyken nefes borusuna cisim kaçan bir moto kurye, cadde üzerinde görev yapan polis ekiplerinin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte, bir moto kuryenin trafikte seyir halindeyken nefes borusuna bir cisim kaçtı. Bu sırada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir kavşakta görev yapan trafik polislerini gören moto kurye, polis ekiplerinden işaret dili ile yardım istedi. Kavşakta görev yapan polis ekipleri tarafından 'heimlich' manevrası ile moto kuryenin soluk borusuna kaçan cisim çıkarıldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, moto kuryenin seyir halinde olduğu yolda araçların kırmızı ışıkta beklediği, bu sırada moto kuryenin kavşakta görevli polis ekiplerinin yanına gelerek, işaret dili ile kendini anlatmaya çalıştığı görüldü. Kamera kaydında ayrıca, moto kuryenin boğazına cisim kaçtığını fark eden polis ekiplerinin de hızla müdahale ederek, 'heimlich' manevrası yaptıkları anlar yer aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
