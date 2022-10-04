Nedim Urhan son yolculuğuna uğurlandı
Güncel Haberler
İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Darul Erkam Derneği Onursal Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.
İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Darul Erkam Derneği Onursal Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ndeki cenaze namazı öncesinde aile adına taziyeleri, Urhan'ın oğlu Osman Urhan ile damadı Prof. Dr. Yaşar Düzenli kabul etti.
87 yaşında hayatını kaybeden ilahiyatçı Nedim Urhan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi ezanına müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Urhan'ın öğrencileri, sevenleri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ile Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin katıldı.
Doç. Dr. Urhan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Karacaahmet'teki aile mezarlığında toprağa verildi.