IKBY Başkanı Barzani: "ABD ile İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunun gerilimleri azaltma, sivilleri koruma ve yapıcı diyaloğa geri dönme yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Barzani, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkese ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Barzani, "ABD ile İran arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu gelişme, gerilimin azaltılması, sivillerin korunması ve yapıcı diyaloğun yeniden kurulması yolunda önemli bir adım teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm tarafların çabalarını takdir ettiklerini belirten Barzani, "Umarım tüm taraflar bu taahhüde iyi niyetle bağlı kalır ve tüm bölgede istikrarı, güvenliği ve refahı destekleyen kalıcı bir barış için çalışırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar

Ateşkes ihlal mi edildi? Kritik noktada peş peşe patlamalar
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
23 yaşındaki futbolcu eşcinsel olduğunu açıkladı

Eşcinsel olduğunu açıkladı! Sevgilisiyle fotoğrafları bile var

Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak

Acun Ilıcalı'dan şok karar!

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken füze fırlattı
Sydney Sweeney ile Scooter Braun galada dudak dudağa

Gala gecesine damga vuran öpücük! Aşkını ilan etti