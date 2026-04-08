IKBY Başkanı Barzani: "ABD ile İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunun gerilimleri azaltma, sivilleri koruma ve yapıcı diyaloğa geri dönme yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Barzani, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkese ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Barzani, "ABD ile İran arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu gelişme, gerilimin azaltılması, sivillerin korunması ve yapıcı diyaloğun yeniden kurulması yolunda önemli bir adım teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm tarafların çabalarını takdir ettiklerini belirten Barzani, "Umarım tüm taraflar bu taahhüde iyi niyetle bağlı kalır ve tüm bölgede istikrarı, güvenliği ve refahı destekleyen kalıcı bir barış için çalışırlar." değerlendirmesinde bulundu.