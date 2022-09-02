Twitter'daki akıma nasıl katılacağı merak ediliyordu! Bakan Nebati herkesi ters köşe yaptı: Işıltı

Twitter'da başlatılan 'tek kelimelik tweet' akımına hangi kelimeyle katılacağı en çok merak edilen isimlerin başında gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, herkesi ters köşe yaptı. Ekonomiyle ilgili paylaşım yapması beklenen Nebati, 'Işıltı' diyerek daha önce yaptığı açıklamalara göndermede bulundu.

Sosyal medyada başlatılan 'Tek kelimelik tweet' akımı bugünün en çok konuşulan konularından biri oldu. Yüz binlerce Twitter kullanıcısının katıldığı akıma kısa süre içerisinde çok sayıda siyasi de dahil oldu.

LİDERLER KELİMELERİNİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli ve belediye başkanları, kendi isteklerine göre tek kelimelik paylaşımda bulundu.

NEBATİ'NİN NE YAZACAĞI MERAK EDİLİYORDU

Bakanlar da akıma katılanlar arasında yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sağlık' derken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 'Gençlik' dedi. Akıma hangi kelimeyle katılacağı en çok merak edilen isimlerin başında gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise herkesi ters köşe yaptı. Ekonomiyle ilgili paylaşım yapması beklenen Nebati, 'Işıltı' diyerek daha önce yaptığı açıklamalara göndermede bulundu.

İşte Nebati'nin paylaşımı: