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Tunceli'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Tunceli'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bir kişi silahlı saldırıda ağır yaralandı, askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Kaçan 2 şüpheli jandarma ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Z.A., hayati tehlikesi nedeniyle askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli ise jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Nazımiye ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde duran Z.A.'ya yaklaşan şüphelilerden biri tabancayla peş peşe ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Z.A, yere yığılırken, şüpheliler ise bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Z.A., ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Z.A., hayati tehlikesi bulunduğu için askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Olayın ardından harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracı Kıl köyü yakınlarında tespit etti. Aracı durduran ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

MAYIS AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Silahlı saldırıda yaralanan Z.A.'nın, mayıs ayında Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda vatandaşlar tarafından kutsal kabul edilen ve 'ayak izleri' olarak bilinen alanda izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 2 kişiyle birlikte tutuklandığı, daha sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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