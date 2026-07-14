Haberler

Tunceli'de 1 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçede kahvehane işleten Z.A'nın dün uğradığı silahlı saldırıyla ilgili yakalanan U.Z.D. ve G.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen U.Z.D. ve G.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yaralanan Z.A'nın Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
Gözaltındaki Haluk Levent'ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı

Haluk Levent'ten dikkat çeken hamle! İfadesini yarıda kesti
Fenerbahçe, Mason Greenwood'u KAP'a bildirdi

Beklenen açıklama geldi! Greenwood şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor

4 yıllık anlaşma sağlandı: Tam 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın