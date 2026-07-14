Tunceli'de 1 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçede kahvehane işleten Z.A'nın dün uğradığı silahlı saldırıyla ilgili yakalanan U.Z.D. ve G.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen U.Z.D. ve G.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yaralanan Z.A'nın Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren