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Tunceli'de dağda ayağı kırılan kişi, sedyeyle 5 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı

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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Düzgün Baba Dağı'nda gezinti sırasında düşerek ayağını kıran H.D., AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından sedyeyle yaklaşık 5 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde dağlık alanda ayağı kırılan kişi, ekipler tarafından sedyeyle yaklaşık 5 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

İlçedeki Düzgün Baba Dağı'na gezmeye giden H.D'nin, patikada dengesini kaybedip düşmesi sonucu ayağı kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Munzur Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralıyı bulunduğu yerden alıp sedyeyle yaklaşık 5 kilometre taşıyarak ambulansa getirdi.

H.D, tedavisi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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