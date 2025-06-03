Nazım Hikmet'in Ölüm Yıldönümünde Moskova'da Anma Töreni

Nazım Hikmet'in Ölüm Yıldönümünde Moskova'da Anma Töreni
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Şair Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 62'nci yılı dolayısıyla Moskova'da düzenlenen anma etkinliği, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Rus-Türk İş İnsanları Birliği ve Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte, Nazım Hikmet'in mezarına çelenk ve karanfiller bırakılarak, onun eserleri ve dostluk köprüleri vurgulandı.

Şair Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 62'nci yılı dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde, Rus- Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) ve Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğinde Novodeviçi Mezarlığı'nda tören yapıldı.

Törende, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, RTİB Başkanı Erdem Acay, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır, sanatçı Zülfü Livaneli ile Türk ve Rus vatandaşları hazır bulundu.

Büyükelçi Bilgiç ve vatandaşlar Nazım Hikmet'in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.

Anma konuşmalarının yapıldığı etkinlikte Bilgiç, Nazım Hikmet'in arkasında ölümsüz eserler bıraktığını, şairin sesinin Latin Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya ulaştığını dile getirdi.

Bilgiç, "Yazılarıyla, şiirleriyle Türkleri Ruslara, Rusları ise Türklere anlatarak dostluk köprüleri kurdu. Nazım'ın kurduğu gönül ve dostluk köprüleri bizleri birbirimize bağlamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

RTİB Başkanı Acay, Nazım Hikmet'in şiirleriyle ve mücadelesiyle herkesi birleştirdiğini söyleyerek, "Böylesi bir değere, sözleri kıtaları aşan bir şaire sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak azdır." dedi.

Ali Galip Savaşır da yıl boyunca Nazım Hikmet'in ismini yaşatacak etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Nazım Hikmet'i ve eserlerini yeni nesle tanıtmak, aktarmak için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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