Nâzım Hikmet, Doğumunun 122'nci Yılında Çeşitli Etkinliklerle Anılacak

Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Nazım Hikmet Ran, doğumunun 122'nci yılı nedeniyle İstanbul'da ve yurdun pek çok bölgesinde çeşitli etkinlerle anılacak. İlk olarak pazar günü Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenecek programda, Nazım Hikmet Vakfı Genel Sekreteri Turgay Fişekçi konuşma yapacak. Sanatçı Mazlum Çimen'in dinletisinin ardından Nebil Özgentürk'ün şair hakkındaki belgeseli izletilecek.

Yunanistan Selanik'te 15 Ocak 1902'de dünyaya gelen, şiirleri 50'den fazla dile çevrilen şair ve yazar Nazım Hikmet, doğumunun 122'nci yılı nedeniyle yurdun çeşitli noktalarında düzenlenen etkinlikler anılacak. İstanbul'da ilk program, 14 Ocak Pazar günü saat 15.00'te, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Şişli Belediyesi işbirliğinde Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek. Vakfın Genel Sekreteri Turgay Fişekçi'nin açılış konuşmasıyla başlayacak anmada Aslı Öngören, Esen Koçer ve Emre Çağrı Akbaba şiirler okuyacak. Sanatçı Mazlum Çimen'in dinletisinde basgitarda Eylem Pelit, klasik gitarda Evrim Aslan yer alacak. Program, Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Nazım Hikmet Belgeseli'nin gösterimiyle sona erecek.

SARIYER'DE "NAZIM'A KARANFİLLER" ANMASI YAPILACAK

Sarıyer Belediyesi'nin organizasyonuyla 15 Ocak Pazartesi günü de saat 11.00'de "Nazım'a Karanfiller" anması Tarabya'da yapılacak. Aynı gün saat 18.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı'nın (İBB Kültür) ev sahipliğinde, Şişhane'de bulunan Metrohan'da Memleketimden İnsan Manzaraları Fotoğraf Yarışması'nın töreni gerçekleşecek. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile işbirliğiyle düzenlediği yarışmaya Türkiye'nin 51 ilinden 346 katılımcı başvuru yaptı. Yarışmada üç ödül ile üç mansiyonun yanı sıra 15 katılımcının fotoğrafları da sergilenmeye layık görüldü. Yarışmanın ödül alan ve sergilenmeye değer görülen 105 fotoğrafı, yine İBB Kültür desteğiyle şubat ayında Mecidiyeköy Sanat'da açılacak sergide gösterilecek.