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Nazım Elmas, Giresun'un Espiye İlçesini Ziyaret Etti

Nazım Elmas, Giresun'un Espiye İlçesini Ziyaret Etti
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AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Espiye ilçesinde ilçe kaymakamı ve yerel partililerle bir araya gelerek esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun'un Espiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Elmas, İlçe Kaymakamı Ahmet Kavanoz ile makamında bir araya gelerek, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

AK Parti Espiye İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluşan Elmas, Espiye Muhtarlar Derneğini de ziyaret etti.

Elmas, ilçedeki esnaf ve vatandaşların taleplerini de dinledi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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