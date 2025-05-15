Nazilli'deki Yangın Soruşturmasında İtfaiye Eri Hakkında Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ile 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiye erinin, olay günü eve giriş ve çıkışına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında itfaiye eri Turgay Gezgin'in olay gününe ait eve giriş ve çıkış saatlerinin yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri de dosyada yer aldı.

Evden ilk çıkış anının yer aldığı görüntülerde Gezgin, 07.00'de motosikletiyle binanın önüne geliyor. Motosikletten inmeden önce binaya doğru bakan Gezgin, ardından apartmana giriyor.

Yaklaşık 2 dakika sonra binadan çıkan itfaiyeci, motosikletine binip uzaklaşıyor.

Saat 07.59'da tekrar eve gelen Gezgin'in, bu kez motosikleti kamera açısının dışında olan bir yere park ettiği anlaşılıyor. İtfaiyeci, yaklaşık 12 dakika sonra 08.11'de dışarı çıkıyor.

Olay

Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta Turgay Gezgin'in evinde yangın çıkmış, eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. Turgay Gezgin'in olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Turgay Gezgin tutuklanmış, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.