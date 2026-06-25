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Aydın'da tarım arazisinde yangın

Aydın'da tarım arazisinde yangın
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına 4 helikopter, 15 arazöz ve 1 dozerle müdahale ediliyor.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Nazilli'nin kırsal Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına 4 helikopter ile havadan, 15 arazöz ve 1 dozer ile de karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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